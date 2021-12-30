В Японии на путях завода компании Hitachi в городе Кудамацу продемонстрирован новый высокоскоростной поезд Kamome ("Чайка"), который будет курсировать по линии Ниси-Кюсю Синкансен длиной 66 км, открытие которой ожидается летом 2022 года.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Железные дороги мира.

Поезд Kamome построен на той же платформе, что и введенные в эксплуатацию в 2020 году высокоскоростные экспрессы серии N700S, но имеет меньшую составность - всего шесть вагонов.

В поезде Kamome предусмотрены места двух классов - с предварительным резервированием, расположенные по схеме 2+2, и без резервирования (2+3).

Высокоскоростная линия Ниси-Кюсю Синкансен железнодорожной компании JR Kyushu соединит Нагасаки со станцией Такое-Онсен и не будет пока иметь связи с сетью других линий Синкансен.

Напомним, ЦТС писал, что в ноябре текущего года в Японии прошли ходовые испытания первого в стране беспилотного скоростного поезда Синкасен. Беспилотный скоростной поезд совершил три поездки туда и обратно по 5-километровому участку ж/д линии в префектуре Ниигата в центральной части Японии. Движение поезда контролировалось машинистом, который находился в головном вагоне состава, однако не принимал участия в управлении. Все операции, от отправления и остановки поезда до регулирования скорости, выполнялись автоматически.